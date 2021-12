Spectacle insolite au zoo de Beijing, en Chine. Les visiteurs ont assisté en direct à l’évasion de Meng Lan, un panda mâle de six ans. L’animal a escaladé la clôture métallique de près de 2 mètres de son enclos, puis il a parcouru une petite passerelle pour se rendre au plus près de ses admirateurs, stupéfaits et émerveillés à la fois (vidéo ci-dessous).

Les agents de sécurité du parc sont intervenus pour établir un périmètre de sécurité et faire reculer la foule qui immortalisait la scène sur smartphone, car, malgré un calme apparent, le panda est avant tout un animal sauvage, donc imprévisible. D’ailleurs, des dresseurs ont rapidement été dépêchés sur place pour attirer l’animal dans son enclos avec de la nourriture.

Selon le New York Post, aucun visiteur et aucun employé du zoo n’a été blessé durant l’incident. Le panda n’a pas souffert non plus. Les visiteurs sont quant à eux repartis avec un sacré souvenir de leur passage au zoo de Beijing...