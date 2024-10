Un papa révolutionne l'autonomie des personnes en situation de handicap

Sandy Jecko avec sa compagne et sa fille, Leonny, atteinte de déficience intellectuelle

« Faire de la technologie une alliée du quotidien », tel est le crédo de Sandy Gecko, cadre de santé et père d'une jeune fille atteinte de déficience intellectuelle. Depuis plus de dix ans, ce père dévoué n’a cessé d'inventer des dispositifs pour permettre à sa fille Leonny, 20 ans, de vivre de manière autonome malgré les séquelles laissées par une tumeur cérébrale opérée dans son enfance.

Leonny souffre d’un retard dans l'acquisition du langage mais grâce à l'ingéniosité de son père, elle peut aujourd'hui vivre sans dépendre constamment de ses parents. L'appartement qu'elle occupe est un véritable concentré de technologies adaptées, avec notamment une assistance vocale qui la guide dans ses tâches quotidiennes. Parmi les dispositifs imaginés par Sandy Gecko, des toilettes connectées capables de vérifier si la chasse d'eau a été tirée grâce à des capteurs de porte adaptés, ou encore un coupe-médicaments simplifié qui permet aux personnes en difficulté de préparer leur traitement en toute sécurité.

Déployer ces innovations partout en France

L’exemple de Sandy Jecko ne s'arrête pas à sa fille. En collaboration avec l'Adapei, une association dédiée à l’aménagement des hébergements pour les personnes en situation de handicap mental, il a cofondé le laboratoire d'idées « IdeasLab ». L'objectif est de tester et déployer à plus grande échelle ces technologies pour d’autres familles. Ce laboratoire a déjà permis de tester une quarantaine d'objets différents, allant des dispositifs d’assistance vocale aux équipements de sécurité dans les appartements.



Avec l’appui d’IdeasLab, Sandy Jecko ambitionne d’équiper 200 logements dans la Meuse et dans d’autres régions d’ici à 2027. Ce projet visionnaire pourrait offrir à des centaines de personnes en situation de handicap une autonomie accrue. Les technologies développées ne visent pas seulement à répondre aux besoins de Leonny, mais à devenir une solution universelle pour améliorer le quotidien des personnes vulnérables à travers tout le pays.