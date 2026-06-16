Un père et son fils font le tour du monde à vélo et battent trois records

Pendant 400 jours, ils ont affronté la chaleur du désert, les routes de montagne et la fatigue accumulée par des milliers de kilomètres.

À leur retour chez eux, dans le comté du Norfolk en Angleterre, Joshua et George Kohler ont été accueillis en héros. Leur exploit : avoir parcouru plus de 30 000 kilomètres à vélo autour du monde et décroché trois records du monde Guinness.

L’aventure a débuté le 29 mars 2025. Joshua, 23 ans, et son père George, 57 ans, sont partis directement de leur domicile avec l’ambition de réaliser un défi hors du commun. Pendant plus d’un an, ils ont traversé 31 pays répartis sur quatre continents, passant par l’Europe, l’Asie, l’Australie et l’Amérique du Sud. Au terme de leur périple, ils ont établi trois records : le tour du monde à vélo le plus rapide réalisé par un père et son fils, la plus longue distance parcourue ensemble à bicyclette et le plus grand nombre de pays traversés dans cette catégorie.

Pourtant, rien ne prédestinait ce duo à une telle performance. Quelques années auparavant, ils n’étaient même pas cyclistes. Inspiré par le récit d’un aventurier venu parler dans son établissement scolaire, Joshua a convaincu son père de tenter un premier défi. Après une traversée du Royaume-Uni puis des États-Unis à vélo, ils ont décidé de voir encore plus grand : faire le tour de la planète.

Le voyage n’a pas été de tout repos. Les deux hommes ont dû supporter des températures extrêmes dans le désert australien, gravir des cols à haute altitude en Asie centrale et faire face à diverses difficultés administratives lors de leur passage en Chine. Au-delà des épreuves physiques, ils évoquent aussi les défis émotionnels liés à une cohabitation permanente pendant plus d’un an.

Mais ce sont surtout les rencontres qui ont marqué leur mémoire. Des habitants leur ont offert nourriture, hébergement et soutien dans des régions reculées du monde. Cette générosité a profondément changé leur regard sur les autres.

À leur arrivée, les deux aventuriers ont reçu trois certificats Guinness World Records : le tour du monde à vélo le plus rapide réalisé par un père et son fils, la plus longue distance jamais parcourue ensemble à bicyclette (plus de 30 000 kilomètres) et le plus grand nombre de pays traversés lors d'un voyage continu, avec 31 nations visitées.