Scène insolite sur la pelouse ! Ce mercredi pendant le match de Ligue des Champions entre Liverpool et Porto (2-0) au stade d’Anfield Road, deux petits garçons se sont introduits sur la pelouse. Poursuivis par des stewards, les deux garçonnets ont slalomé entre les joueurs, puis l’un d’eux s’est saisi du ballon du match.

Sous les acclamations des supporters des deux camps, les deux garçonnets ont ensuite rejoint les tribunes et disparu dans la foule sans se faire attraper.La vidéo de la scène a été largement partagée sur les réseaux sociaux et est devenue virale avec plus de 3,8 millions de vues au compteur à ce jour.

Quelques heures après la fin du match, le héros de la soirée est réapparu sur Twitter où il prend fièrement la pose au milieu du salon de ses parents avec son précieux butin dans les mains (photo ci-dessous).