Les passagers d'un vol EasyJet reliant Reykjavik (Islande) à Manchester (Angleterre), le lundi 27 février dernier, sont arrivés à destination avec un léger retard... pour la bonne cause ! Leur pilote a en effet décidé d'effectuer un demi-tour en plein vol pour que les voyageurs puissent admirer les aurores boréales dans le ciel des îles Féroé.

"Nous avons décollé et à mi-chemin du vol, le pilote a éteint toutes les lumières et la vue était par la fenêtre de gauche. Nous étions assis sur le côté droit et après deux à trois minutes, le pilote est revenu en arrière et a fait une boucle à 360 degrés pour que tout le monde puisse le voir", a twitté Adam Groves, un des passagers.