Un Pot-au-feu géant à Tours

Cette nouvelle édition est organisée, comme chaque année, au profit des Restos du cœur. Le concept est simple : acheter et déguster un pot-au-feu, en plein cœur de la ville, et dont les fonds sont reversés à l’association. L’an dernier, 28 680 euros ont été récoltés ; un record.

Après deux ans de restrictions sanitaires, le traditionnel banquet fait son grand retour aux Halles, parking nord. Comme nous l’explique Iman Manzari, adjoint en charge du commerce à Tours, un grand village associatif sera installé. « On aura notre banquet qui pourra accueillir une cinquantaine de personnes en plus, on sera moins serré. Ce sera une belle fête avec des invités de marque ».