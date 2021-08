Alerte à Benidorm ! Les vacanciers de la station balnéaire espagnole ont été pris de panique, ce jeudi 12 août aux alentours de 10 heures. Un requin de plus de deux mètres a surgi de nul part et s’est approché très - voire trop ! - près du rivage (vidéos ci-dessous). Les sauveteurs de la plage de Poniente ont donc aussitôt procédé à l’évacuation des baigneurs et mis en place en périmètre de sécurité.

Pendant près de trois autres, les sauveteurs soutenus par les autorités ont tenté de maîtriser l’animal, très agité, car en grande difficulté. Ils l’ont ensuite capturé à l’aide d’un filet, puis ils l’ont ramené au large.

Selon la presse locale, il s’agissait d’un requin bleu, une espèce inoffensive pour l’homme considérée comme « en danger critique d’extinction » par l’Union internationale de la conservation de la nature. La femelle de 2,5 mètres ne présentait toutefois aucune blessure visible. Des prélèvements sanguins effectués avant de la relâcher ont conclu à un « état de santé optimal ».