Un samedi NOIR sur les routes prévient Bison Futé

Certains partent en vacances, d’autres en reviennent. C’est un nouveau week-end de chassé-croisé qui se profile sur la route.

Dans le sens des départs, dès vendredi, la circulation sera dense et bien souvent très difficile sur l’ensemble du territoire. Bison Futé voit rouge. En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6.

Il est notamment conseillé d’éviter l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 12h à 21h.

Samedi est classé noir dans le sens des départs, orange pour les retours. Dès le matin, les autoroutes A10 et A71 seront très empruntées par les automobilistes.

Il est notamment conseillé d’éviter l’autoroute A10, entre Orléans et Bordeaux entre 7h et 19h.

Dimanche, les principales difficultés concernant les départs seront à relever sur l’A10 à hauteur de Bordeaux entre la fin d’après-midi et le début de soirée. Les départs s’étaleront d’une manière générale entre le début de matinée et la fin de soirée. Si possible, évitez l’A10 entre Orléans et Tours de 7h à 12h et à hauteur de Bordeaux, de 17h à 20h.