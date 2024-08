Un samedi NOIR sur les routes prévient Bison Futé

C’est un nouveau week-end de chassé-croisé qui se profile. Dans le sens des départs, ce vendredi, est classé ORANGE par Bison Futé.

En Île-de-France, la circulation sera dense dès la fin de matinée en direction des autoroutes A6 et A10. La circulation restera dense dans le sens des départs jusqu’en milieu de soirée.

Dans le sens des retours, des difficultés seront possibles sur l’A10 en raison des retours et des restrictions en Ile-de-France liées aux Jeux olympiques.

Samedi, Bison Futé voit NOIR pourles départs et recommande d’éviter de prendre la route. La circulation sera « extrêmement difficile sur l’ensemble des grands axes du pays ».

Les autoroutes A7, A8, A9, A10, A61, A63 et A75 accueilleront « un nombre exceptionnel de véhicules ». En Île-de-France, la circulation sera dense dès le milieu de la nuit sur les autoroutes A6B et A10 qui pourraient connaître leurs premiers ralentissements. Les ralentissements devraient culminer à la mi-journée.

Il est notamment conseillé d’éviter l’autoroute A10, entre Paris et Orléans de 6h à 11h, entre Orléans et Poitiers de 8h à 13h, et entre Poitiers et Bordeaux de 10h à 14h.

Dans le sens des retours, la circulation sera très difficile en Île-de-France. Les axes en provenance du sud du pays (seront très fortement empruntés tout au long de la journée, du matin au soir. Des difficultés seront possibles sur l’A10 en raison des retours et des restrictions en Ile-de-France liées aux Jeux olympiques.

Il est notamment conseillé d’éviter l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 17h.

Dimanche s’annonce aussi compliqué en Île-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic sera notamment chargé sur l’A10 et l’A6 dans le sens des départs comme des retours.



Dans le sens des départs, il faudra éviter l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 10h à 12h, et l’A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 11h à 17h.