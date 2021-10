Un sanglier sème la panique dans une piscine du Cher (Photo)

Panique à la piscine ! Dimanche dernier, un sanglier pourchassé par un groupe de chasseurs a fait voler en éclats les portes vitrées du hall d’entrée du centre aqualudique de la commune de Saint-Armand-Montrond, dans le département du Cher (photo ci-dessous). Une vingtaine de personnes se trouvait sur place au moment de l’incident.

Selon nos confrères de France 3 Centre Val de Loire, prenant son courage à deux mains, une hôtesse d’accueil de l’établissement a fait fuir l’animal. « [Elle] a eu la présence d’esprit de sortir de son desk et de s’interposer entre l’animal et une cliente pour la protéger et essayer de le faire sortir en prenant elle-même des risques. Elle a eu beaucoup de courage et de sang-froid (…). On a eu beaucoup de chance », raconte le gérant de la piscine. En effet, malgré l’intensité et la violence de la scène, personne n’a été blessé.

Les protagonistes espèrent toutefois que la gendarmerie se saisira de l’affaire et que des sanctions seront appliquées aux chasseurs impliqués. « On ne va pas en rester là. On n’envoie pas du gibier aussi lourd dans une zone avec du passage ! », insiste le gérant, furieux.