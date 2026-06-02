Un tatouage intelligent pourrait révolutionner le dépistage du cancer de la peau

Des chercheurs canadiens ont mis au point une technologie innovante qui pourrait transformer la détection précoce du mélanome, l’une des formes les plus agressives de cancer de la peau.

Baptisé SMEAR-ULM, ce dispositif prend la forme d’un tatouage temporaire capable d’identifier des tumeurs à un stade si précoce qu’elles restent invisibles à l’œil nu. Le principe repose sur une idée simple : les cellules cancéreuses produisent davantage de chaleur que les cellules saines.

Pour mesurer ces infimes variations thermiques, les chercheurs utilisent des microaiguilles quasiment indolores qui déposent sous la peau des nanoparticules agissant comme de minuscules capteurs de température. Lorsqu’elles sont exposées à une lumière proche infrarouge, ces particules émettent une lumière visible dont la durée varie selon la température locale. Cette réaction permet de dresser une cartographie thermique très précise de la zone examinée.

L’objectif est de détecter les micromélanomes avant même qu’ils ne deviennent visibles lors d’un examen dermatologique classique. Selon les scientifiques, cette technologie pourrait identifier des lésions âgées de seulement quelques jours, bien avant qu’elles ne soient repérables par les méthodes d’imagerie actuellement utilisées.

Les premiers résultats sont encourageants. Les essais précliniques menés sur des modèles animaux ont démontré la capacité du système à repérer de très petites tumeurs avec une grande précision. Les chercheurs soulignent toutefois que des études complémentaires seront nécessaires avant une éventuelle utilisation chez l’être humain.

Cette avancée pourrait représenter un enjeu majeur de santé publique. Le mélanome est un cancer dont le pronostic dépend fortement de la rapidité du diagnostic : détecté tôt, il se soigne généralement beaucoup mieux. En permettant une identification plus précoce des lésions suspectes, le tatouage intelligent pourrait non seulement améliorer les chances de survie des patients, mais aussi réduire le recours à certaines biopsies inutiles.