Un train japonais roule… au bouillon de ramen !

Au sud du Japon, dans la préfecture de Miyazaki sur l’île de Kyūshū, un petit train touristique roule grâce au bouillon de ramen.

Opéré par la compagnie Amaterasu Railway, il se distingue par sa livrée rose vif et son concept original : il fonctionne grâce à un carburant fabriqué à partir de bouillon de ramen. Composé d’une locomotive, de deux wagons ouverts pouvant accueillir une trentaine de passagers chacun et d’un wagon de queue, ce train offre une expérience unique.

L’idée de ce carburant insolite revient à Masumi Nishida, président de Nishida Logistics. En collaboration avec un restaurateur de Fukuoka spécialisé dans les ramens tonkotsu — un bouillon à base de porc — il a mis en place un système pour récupérer les restes de bouillon au fond des bols des clients.

Une machine installée dans le restaurant collecte ces résidus pour produire un biodiesel composé à 90 % d’huiles de cuisson et à 10 % de bouillon de ramen. Ce carburant innovant transforme ainsi le gaspillage alimentaire en énergie et constitue une alternative écologique aux carburants fossiles pour de courts trajets.

Le train d’Amaterasu Railway fonctionne entièrement grâce à ce biodiesel naturel. Remplaçant le diesel traditionnel, il ne dégage pas l’odeur classique d’essence mais un parfum surprenant de ramen, très apprécié par les passagers. Sur son parcours aller-retour de 30 minutes, le train traverse les collines et les vallées de la régionn tout en transportant le maximum de 60 passagers à bord.

Cependant, ce carburant présente certaines limites. Sa production reste limitée et ne permet pas de faire circuler un réseau ferroviaire complet ni d’atteindre de grandes vitesses. Il doit être consommé rapidement, sous peine d’oxydation qui peut affecter les performances du train. De plus, son coût reste supérieur à celui du diesel classique en raison de l’entretien nécessaire des filtres.