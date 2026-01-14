Un troisième Stade de France pour Bruno Mars en juin 2026

Alors que les préventes des billets pour les concerts des 20 et 21 juin 2026 au Stade de France ouvraient ce mercredi 14 janvier, Bruno Mars a réservé une belle surprise à ses fans avec l’annonce d’une troisième date, le 18 juin 2026.

Le Stade de France sur ses réseaux sociaux a annoncé que cette date supplémentaire était du à "une demande incroyable" de la part du public français. Il faut dire que l'artiste américain n'avait pas donné de show depuis la sortie de son album en 2016, 24K Magic. Il avait privilégié ces dernières années des duo avec Lady Gaga ou Rose.

Les billets pour l’ensemble de ces trois dates seront mis en vente pour le grand public sur le site Ticketmaster ce jeudi 15 janvier, à partir de 12 h.