Un troisième Stade de France pour Bruno Mars en juin 2026
Publié : 14 janvier 2026 à 17h38 par Elodie Quesnel
Bruno Mars a annoncé une troisième date de concert au Stade de France, le 18 juin 2026, à l'occasion de sa tournée mondiale The Romantic.
Alors que les préventes des billets pour les concerts des 20 et 21 juin 2026 au Stade de France ouvraient ce mercredi 14 janvier, Bruno Mars a réservé une belle surprise à ses fans avec l’annonce d’une troisième date, le 18 juin 2026.
Le Stade de France sur ses réseaux sociaux a annoncé que cette date supplémentaire était du à "une demande incroyable" de la part du public français. Il faut dire que l'artiste américain n'avait pas donné de show depuis la sortie de son album en 2016, 24K Magic. Il avait privilégié ces dernières années des duo avec Lady Gaga ou Rose.
Les billets pour l’ensemble de ces trois dates seront mis en vente pour le grand public sur le site Ticketmaster ce jeudi 15 janvier, à partir de 12 h.
Comment mettre toutes les chances de son côté ?
Personne ne se fait d’illusions : ça va très clairement être la guerre pour obtenir une place. Voici donc un conseil pour mettre toutes les chances de votre côté.
Notamment concernant l’heure de connexion. Inutile d’être connecté dès 9 h du matin : la file d’attente admet les personnes à l’heure exacte où elle ouvre. Se connecter longtemps à l’avance ne sert donc à rien, car une position aléatoire vous sera attribuée. Installez-vous devant votre ordinateur une dizaine de minutes avant l’heure d’ouverture.
À partir de là, pensez à avoir votre moyen de paiement à portée de main et surtout… soufflez. Tout va bien se passer.