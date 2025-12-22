Un vaccin contre les allergies alimentaires en développement

Un vaccin universel contre les allergies alimentaires est actuellement développé par des scientifiques de l’Inserm.

Les allergies alimentaires constituent aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique, touchant des millions de personnes dans le monde. Leur prévalence ne cesse d’augmenter, en particulier dans les pays industrialisés, et les formes sévères représentent un risque vital important. Face à ce constat, des chercheurs de l’Inserm travaillent actuellement au développement d’un vaccin universel contre les allergies alimentaires, une avancée qui pourrait transformer la prise en charge de ces pathologies.

Ce vaccin innovant est développé par les équipes de deux chercheurs Inserm : Laurent Reber, basé à Toulouse, et Pierre Bruhns, à Paris. Contrairement aux traitements actuels qui visent surtout à gérer les symptômes ou à éviter strictement les aliments allergènes, ce vaccin s’adresse directement aux personnes souffrant déjà d’allergies alimentaires sévères. Son objectif principal est de les protéger contre la complication la plus grave et redoutée de ces allergies : le choc anaphylactique.

Le choc anaphylactique est en effet la manifestation la plus dangereuse d’une réaction allergique. Il peut survenir rapidement après l’exposition à un allergène et engager le pronostic vital. Il se caractérise par divers symptômes tels que des œdèmes, notamment au niveau du visage et de la gorge, des difficultés respiratoires, des troubles digestifs sévères, une chute brutale de la tension artérielle ou encore une perte de connaissance. Sans prise en charge médicale immédiate, cette réaction peut être fatale, ce qui justifie la nécessité de solutions thérapeutiques plus durables et préventives.

Pour mettre au point ce vaccin, les chercheurs se sont intéressés au rôle clé des immunoglobulines E (IgE), des anticorps impliqués dans les réactions allergiques. Lorsqu’un allergène est reconnu par les IgE fixées à la surface des mastocytes — des cellules du système immunitaire — cela déclenche la libération de médiateurs responsables des symptômes allergiques. L’objectif des chercheurs est donc d’empêcher les IgE de se fixer à ces cellules.

Ce mécanisme est déjà exploité par un médicament existant, l’omalizumab, commercialisé depuis une dizaine d’années. Toutefois, ce traitement présente des limites importantes : il est coûteux et nécessite des injections répétées toutes les deux à quatre semaines, ce qui le rend contraignant sur le long terme.

C’est dans ce contexte qu’est née l’idée d’une approche vaccinale. Plutôt que d’administrer régulièrement des anticorps, le vaccin vise à stimuler l’organisme afin qu’il produise lui-même des anticorps anti-IgE. Les chercheurs ont testé ce vaccin thérapeutique chez des souris transgéniques capables de synthétiser des IgE humaines. Les résultats sont prometteurs : un mois après l’injection de la protéine vaccinale, les souris ont développé des anticorps anti-IgE humains et présenté une diminution massive des IgE libres circulant dans le sang.