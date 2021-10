Ce samedi 23 octobre, les passagers du vol Air France AF 1486 reliant l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en région parisienne et Edimbourg, en Écosse, ont dû s’armer de patience. Et pour cause, leur avion a été cloué au sol pendant une quarantaine de minutes, non pas à cause d’un problème mécanique, mais à cause d’un teckel. Oui, un tout petit chien !

UN CHIEN DANS UN SAC PLASTIQUE

Un jeune couple de passagers, un Américain et une Russe, se seraient installés à bord de l’appareil avec un « grand sac en plastique qui bougeait ». Vigilante, une hôtesse de l’air aurait ensuite repéré le chien dissimulé par ses maîtres et signalé sa présence à l’équipage. Comme le rapporte Le Parisien, les deux passagers ont fait monter l’animal de compagnie sans autorisation et surtout sans documents officiels. Or, « le Royaume-Uni n’accepte pas les animaux débarqués sans contrôles et quarantaine », rappelle le personnel de bord de la compagnie aérienne, tout en se défendant : « Nous ne sommes pas anti-chien, on peut embarquer certains chiens à bord ».

UN PROTOCOLE À RESPECTER

Comme le prévoit le protocole de sécurité dans ce cas de figure, le couple et le chien ont donc aussitôt été débarqués de l’avion et leurs bagages ont été retirés de la soute, juste avant le décollage. Une procédure qui a nécessité plusieurs minutes et engendré un retard conséquent du vol, mais qui évite une lourde amende de plusieurs milliers d’euros à Air France sur le sol écossais...