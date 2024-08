Un week-end chargé sur les routes prévient Bison Futé

Il y aura moins de monde que le week-end dernier sur les routes mais le trafic s’annonce tout de même chargé pour les départs et le retour de vacances à partir d’aujourd’hui.

Ce vendredi est classé ORANGE dans un grand quart nord-ouest pour les départs. Les difficultés se concentreront principalement sur les autoroutes A10 et A11, de l’après-midi et jusque tard dans la soirée prévient Bison Futé.

Il est notamment conseillé d’éviter l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 14h à 20h et l’autoroute A11 entre Paris et Angers, de 17h à 20h.

Samedi, ce sera ROUGE sur l’ensemble du pays sur la route des vacances. ORANGE pour les retours, et même ROUGE en Ile-de-France.

Pour les départs, des difficultés seront attendues sur les autoroutes desservant la façade atlantique, notamment l’A10, l’A11, et ce dans les deux sens de circulation. Bison Futé conseille de ne pas emprunter l’autoroute A10, entre Orléans et Poitiers, de 11h et 13h, entre Poitiers et Saintes de 12h à 16h et entre Saintes et Bordeaux de 9h à 18h. L’A11 est aussi à éviter entre Angers et Nantes de 12 à 16h.

Concernant les retours, l’A83 entre Niort et Nantes mais aussi l’A10 entre Bordeaux et Niort seront à éviter jusqu’en fin d’après-midi.

Dimanche, Bison Futé verra rouge en Ile-de-France dans les deux sens de circulation. Le trafic s’annonce dense en particulier sur les autoroutes A6 et A10.