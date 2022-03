Une 10e édition de TousHanScène pour porter une regard neuf sur le handicap

Christian Grapin, président de l'association Tremplin Handicap, espère voir de nombreuses productions : "Les étudiantes et les étudiants ont jusqu'au 29 mars pour réaliser leur film et le déposer sur notre plateforme TousHanScene.fr. Ensuite, vous pourrez découvrir ces films et. C'est important parce qu'à l'issue des votes, qui se termineront fin mai, c'est ce qui détermineraL'équipe lauréate aura de jolis lots en

Avec le concours TousHanScène, les étudiants sont appelés à réaliser des courts-métrages représentant leur vision du handicap. Cet événement a pour but de permettre aux entreprises et universités d’accueillir encore plus de personnes handicapées. Les cinéphiles en herbe peuvent donc proposer des comédies, des drames, voire même des documentaires , mettant en scène des acteurs handicapés ou ayant pour sujet le handicap.

Depuis 10 ans, l’association Tremplin Handicap organise le concours vidéo TousHanScène . Pour cet anniversaire, des nouveautés pointent le bout de leur nez, et toujours une volonté d'accueillir des projets divers et nombreux autour du cinéma !

150 films déjà uplaodés

Plus de 800 participants sont actuellement mobilisés pour cette édition des 10 ans, et déjà plus de 150 films ont été téléchargés sur le site. Le délai de dépôt des vidéos a été décalé jusqu’au 29 mars. Rendez-vous ensuite le 23 juin pour la cérémonie, avec la projection des films finalistes sur grand écran et la remise des prix à l’UGC Ciné Cité Paris 19. Les équipes lauréates recevront notamment des places de cinéma et du matériel photo !