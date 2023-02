Elles ont l’aspect d’une basket classique, blanche et avec un logo de couleur, mais pourtant elles ne sont pas faites en cuir animal. L’Angevine Laure Babin a lancé en 2020 Zèta, sa propre marque de sneakers. « Zèta, c’est une marque zéro déchet fabriquée uniquement à partir de matières recyclées et vegan, dans laquelle on retrouve notamment du marc de raisin revalorisé mais aussi du plastique et du caoutchouc recyclés », détaille-t-elle.

Zèta, kézako ?

Un projet éco-responsable qui sonnait comme une évidence pour celle qui a fait des études en commerce avant de se spécialiser dans l’industrie de la mode, les « problématiques environnementales » l’ayant toujours sensibilisée. Mais au fait, pourquoi Zèta ? « C’est un dérivé de la fonction zéro en mathématiques donc pour zéro déchet, et on a aussi appris par une cliente que c’est le nom d’un vignoble en Hongrie ! », raconte Laure. Pour une marque de baskets faites à partir de raisin, ça tombe plutôt bien !

De l’Italie au Portugal

Pour fabriquer ces baskets, il faut tout d’abord récupérer du marc de raisin issus de vignobles près de Milan. « C’est ce qui reste après la vinification, les peaux, les pépins et les résidus vont être mis de côté puis déshydratés pour devenir une matière très sèche qui sera réduite en poudre, explique Laure. Elle sera ensuite intégrée à du coton recyclé et une petite partie de plastique pour solidifier la matière. »

Le résultat donne une pâte qui sera ensuite teinte puis étalée pour devenir de grandes bandes de cuir comme du cuir animal. Ce cuir vegan sera ensuite découpé et assemblé sur la chaussure par la vingtaine d’artisans basés au Portugal.