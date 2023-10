Une année de tous les records au PAL dans l’Allier

Les vignerons ne savent pas encore ce que vaudra le cru 2023. Pour le PAL, le parc d’attractions et animalier situé à Dompierre-sur-Bresbe (Allier), c’est un millésime exceptionnel. Plus de 730 000 visiteurs sont venus le visiter. Les étrangers sont une part importante. Ainsi, plus de 20% de la clientèle est suisse.

« On est très satisfaits, même si l'objectif n'est pas uniquement un objectif quantitatif mais un objectif qualitatif puisque notre priorité c'est avant tout de proposer une expérience de belle qualité aux visiteurs », explique Arnaud Bennet. Selon le président du PAL, le succès s’explique à la fois par la bonne santé du secteur, dynamique, et des prix « permettant l'accès au plus grand nombre, qui correspondent aussi à une attente en termes de déconnexion par rapport au climat un peu anxiogène du quotidien ».

Le PAL est ouvert jusqu’au 1er octobre inclus. Ensuite, les lodges seront ouverts les week-ends et pendant les vacances de la Toussaint. Le parc animalier sera exclusivement réservé à leurs clients.

Le parc travaille déjà à la saison prochaine. Parmi les chantiers, le plus gros investissement jamais réalisé, avec la construction d’une nouvelle zone sur le thème des pays scandinaves, avec « une présence de l'eau forte, des bâtiments colorés, des toitures végétalisées, un nouveau restaurant et une très belle attraction qui s'appelle Fjord Explorer », détaille Arnaud Bennet. A 8 dans une barque, les passagers se promènent sur un lac avant « tout d'un coup de monter à 30 mètres de haut et de partir dans une expérience comme celle d'un roller coaster pour ensuite finir par une chute dans un lac à plus de 70 km/h », explique le président du PAL.