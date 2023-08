On en a conscience, tout augmente, et notamment la nourriture pour les animaux. En revanche, on a une solution pour ceux qui ont des revenus modestes et doivent emmener leurs petites bêbêtes chez le vétérinaire.

Il y a une association qui existe, Vétérinaire pour tous, et nous permet de diviser nos frais par trois. Comment ça marche ? Très simplement, on prend personnellement en charge un tiers de la facture, un deuxième tiers est géré par l’association, et un dernier par le vétérinaire lui-même qui doit être membre du réseau, et accepte donc de baisser ses honoraires.

Vous vous en doutez, tout le monde n’a pas le droit à ce coup de pouce. Seuls les foyers non imposables y ont droit. Il faut aussi toucher le RSA, l’allocation adulte handicapé ou le minimum vieillesse.

Par ailleurs, la liste des bénéficiaires a été élargie il y a quelques mois et, maintenant, les étudiants boursiers et les personnes sans domicile fixe peuvent aussi prétendre à l’aide associative.

Néanmoins, certaines associations, qui saluent l’initiative de Vétérinaire pour tous, appellent surtout les gens à se responsabiliser avant d’adopter un animal.