Scène insolite ce jeudi matin, 10 février sur la plage du Fort Vert à Calais. Entre le port et les Hemmes de Marck, les promeneurs ont découvert une baleine échouée (vidéo ci-dessous) et ont aussitôt donné l’alerte aux autorités via les réseaux sociaux.

La ligue de protection des animaux du Calaisis s’est rendue sur place et ont rapidement conclu que l’animal est une femelle baleine, âgée entre 15 et 20 ans, d’une dizaine de tonnes. Selon nos confrères de La Voix du Nord, le cétacé et mort en pleine mer où il avait été repéré quelques heures plus tôt. Une autopsie est d’ores et déjà prévue afin de déterminer les causes du décès.