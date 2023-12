La prime au covoiturage est reconduite pour 2024, a assuré la semaine dernière le ministère de la Transition écologique.

Petit rappel pour ceux qui auraient oublié : la prime au covoiturage offre 25 euros à un automobiliste après son premier trajet en covoiturage, puis 75 euros après le 10e trajet. L’objectif étant, bien sûr, d’économiser de l’essence, de l’argent mais aussi du temps dans les bouchons puisqu’il y a moins de voitures. Au total en 2023 : plus de 50 millions d’euros ont été distribués aux Français.

Cette fameuse prime est donc prolongée l’an prochain mais attention, pas sous n’importe quel critère. Le coup de pouce sera réservé aux trajets courts et ceux du quotidien. Comprendre ici : les déplacements de moins de 80 kilomètres vers l’école, le travail ou encore les loisirs.

Une aide bienvenue quand on sait que plus des deux tiers des déplacements domicile-travail se font avec une voiture individuelle, et que, dans la grande majorité des cas, le conducteur roule seul pendant le trajet.