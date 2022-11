Une box et un livre : le pâtissier tourageau Dorian Tudeau cartonne !

Le coin du Pâtissier est né, même si les débuts ont été difficiles, se souvient Dorian. “Les fournisseurs n’étaient pas trop partants pour me suivre (...) j’allais directement dans les boutiques professionnelles de pâtisserie, j’achetais moi-même le matériel que je redistribuais dans les box (...) à chaque box vendue, je perdais entre 4 et 5 euros ”.

Il fait rêver les internautes avec ses créations ! Après un CAP en pâtisserie à Tours, un CAP chocolaterie à Rennes, et un Brevet Technique des Métiers (BTM) à Troyes, le jeune Dorian Tudeau s’est lancé dans l’entreprenariat à tout juste 19 ans, en créant des box dédiées à la pâtisserie. Le concept est simple : chaque mois, les inscrits reçoivent une recette à réaliser, avec le matériel adéquat.

Au bout de la 4ème ou 5ème box, l’affaire était lancée, et Dorian a pu s’entourer de fournisseurs, pour mener à bien son projet.

Un livre et des projets

Les réseaux sociaux ont alors joué un rôle primordial. Dorian compte aujourd’hui plus de 550 000 abonnés sur TikTok, plus de 300 000 sur Instagram. “Instagram et TikTok m’ont clairement apporté de la visibilité ainsi que de la crédibilité (...) C’est vraiment un canal de communication génial”.

Fort de ce succès, un livre “Le Coin du pâtissier” a vu le jour, aux éditions Larousse. À l’image de ses réseaux sociaux, le livre de Dorian propose 30 recettes faciles à réaliser, quelque soit votre niveau en pâtisserie. “Dès qu’on va voir la pâtisserie, on va se dire “wahou ça a l’air trop dur (...) mais quand on voit la recette on se dit “ah finalement c’est tout bête”’.