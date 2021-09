Une brochette de chefs prestigieux réunis à Orléans pour la bonne cause

Neufs chefs cuisiniers prestigieux se sont rassemblés ce mardi 21 septembre à Orléans (Loiret), autour du restaurateur Freddy Zerbib. Le président de l’association Speak You a fait appel à ses confrères pour récolter des fonds pour l’achat d’un chien d’assistance judiciaire.

Freddy Zerbib, chef du restaurant El Tio à Orléans, a créé en 2015 l’association Speak You, pour venir en aide notamment aux personnes atteintes d’un handicap. Cette année, son engagement s’est porté sur les personnes victimes de violences. Plus précisément, il a souhaité financer un chien d’assistance juridique, pour l’unité des femmes et des enfants victimes de violences, qui ouvrira en novembre 2021 au CHR d’Orléans.

Ce chien, accompagné par l’association d’aide aux victimes du Loiret, va jouer le rôle de médiateur, entre les victimes et les enquêteurs. Il est en effet prouvé que la présence de l’animal apaise, diminue le stress, et libère un peu plus la parole. Mais l’acquisition d’un tel chien coûte entre 17 000 et 20 000 euros.

Dîner de gala

Pour financer ce projet, Freddy Zerbib s’est donc entouré de chefs cuisiniers prestigieux : Guillaume Gomez, ambassadeur de France de la Gastronomie, Olivier Bernard du Domaine National de Chambord, Denis Courtiade, directeur du restaurant du Plaza Athénée à Paris, Gaëtan Evrard du restaurant l’Evidence à Montbazon, Alain Fontaine, président des Maîtres Restaurateurs de France, Rémy Giraud, ancien chef du restaurant les Hauts de Loire à Onzain, Christophe Hay de La Maison d’à Côté à Montlivault, Anthony Maubert du restaurant Assa à Blois, Martin Simonart de l’Auberge des Templiers à Boismorand, et Bernard Vaussion, ancien chef exécutif de l’Elysée.

Un dîner de gala était par ailleurs organisé ce mardi 21 septembre au restaurant du chef étoilé Christophe Hay, La Table d’à Côté à Ardon, dans le Loiret. Au cours de ce dîner, une dégustation de plats « à l’aveugle » était organisée, pour sensibiliser les convives au quotidien d’une personne non-voyante.