Une carte de paiement pour SDF testée dans 10 villes en France

Une carte de paiement innovante testée pour les SDF dans dix villes françaises.

Une initiative inédite vise à faciliter la vie des sans-abris en France grâce à la technologie. Depuis le mois dernier, dix villes françaises participent à l’expérimentation d’une carte de paiement dédiée aux SDF, permettant aux personnes sans domicile fixe de recevoir des dons dématérialisés et d’acheter des biens de première nécessité sans recourir à l’argent liquide.

Cette initiative est portée par l’association Solly, qui cherche à répondre à un problème quotidien rencontré par les sans-abris. Trop souvent, lorsqu’ils demandent de l’aide dans la rue, les passants invoquent le manque de monnaie ou de petite monnaie. Pour contourner cette difficulté, Solly a développé une carte de paiement pratique et sécurisée, transformant les dons en un outil directement utilisable pour améliorer le quotidien des bénéficiaires.

Le fonctionnement de cette carte est simple mais efficace. Lors des maraudes, les équipes de l’association distribuent aux personnes sans-abri une enveloppe contenant la carte, un code PIN et un QR code. Un compte est créé en quelques minutes pour la personne, qui peut dès lors utiliser la carte pour effectuer ses achats essentiels.

Pour les donateurs, le processus est tout aussi simple : il suffit de scanner le QR code et de verser un don, par téléphone ou par virement, d’un montant compris entre 2 et 100 euros. L’argent est crédité presque instantanément sur le compte du bénéficiaire, offrant une solution rapide et transparente.

L’usage de la carte est encadré afin de protéger les bénéficiaires et d’éviter les abus. Elle ne permet pas de retirer de l’argent liquide et n’est pas utilisable dans les bars, tabacs, cavistes ou casinos. De même, dans les supermarchés, les achats incluant de l’alcool sont interdits. Ces mesures assurent que les dons sont utilisés pour des besoins essentiels et prioritaires.

Aujourd’hui, ce dispositif est testé dans dix villes françaises : Amiens, Lille, Strasbourg, Cergy, Argenteuil, Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Chambéry et Nice. Depuis le lancement, 108 cartes ont été distribuées, permettant de collecter 680 dons pour un total de près de 3 000 euros. L’association prélève seulement une commission de 9 % pour couvrir les frais techniques et de fonctionnement, tandis que 91 % des dons vont directement aux bénéficiaires.