Une chanteuse règle ses comptes avec Chimène Badi : "Pas sympa"

Près de 25 ans après ses débuts dans Popstars, Chimène Badi continue de mener une carrière solide dans la chanson française. Révélée en 2002 grâce à son incroyable voix, l'artiste s'apprête d'ailleurs à célébrer un anniversaire important : ses 25 ans de carrière.

Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse de 43 ans a récemment laissé entendre qu'une surprise attendait ses fans à l'automne 2027. Une annonce mystérieuse qui a immédiatement suscité l'enthousiasme de sa communauté, impatiente d'en savoir davantage.

Mais pendant que ses admirateurs se réjouissent de ce futur projet, une autre chanteuse a choisi de parler d'elle dans un registre bien différent.

Myriam Abel ne mâche pas ses mots sur Chimène Badi

Invitée de l'émission de Jordan de Luxe, Myriam Abel s'est exprimée sans détour sur plusieurs personnalités du monde de la musique. Et lorsqu'il a été question de Chimène Badi, l'ancienne gagnante de Nouvelle Star n'a pas vraiment été tendre.

Selon elle, leurs rares rencontres ne lui auraient pas laissé un souvenir impérissable. La chanteuse a ainsi qualifié sa consœur de personne "pas sympa", une déclaration qui n'a pas tardé à faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

Des propos qui contrastent avec l'image généralement appréciée de Chimène Badi auprès du grand public. Pour l'heure, l'interprète de Je viens du Sud n'a pas réagi à cette sortie médiatique.

Malgré cette petite polémique, l'artiste poursuit ses projets. Plusieurs concerts sont programmés dans les prochains mois, notamment à Narbonne le 12 juin, à Sanary-sur-Mer le 18 juillet ou encore à Montpellier en février 2027.

De quoi retrouver rapidement son public et, peut-être, faire oublier cette nouvelle pique venue du monde des télé-crochets.