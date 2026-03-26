Une charte pour prévenir les guets-apens sur les applications de rencontre

La ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a annoncé la signature d’une charte d’engagement avec plusieurs grandes plateformes de rencontre.

Aux côtés de Tinder, Grindr, Bumble et Happn, le gouvernement franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les violences en ligne et les discriminations. L’objectif est clair : mieux prévenir et combattre les guets-apens, en particulier ceux à caractère homophobe.

Cette charte repose sur trois axes principaux : prévenir, signaler et protéger. Concrètement, les plateformes s’engagent à renforcer leurs dispositifs de sécurité. Parmi les mesures annoncées, la conservation des données de profils, même après leur suppression, permettra de faciliter les enquêtes. Les applications promettent également une coopération accrue avec les autorités, afin d’identifier plus rapidement les auteurs de violences.

Mais à quoi sert réellement cette charte, alors que les plateformes coopèrent déjà avec les forces de l’ordre ? Jusqu’à présent, leur rôle était essentiellement réactif. En cas de signalement, elles pouvaient transmettre des données, bloquer des comptes ou supprimer des contenus. Toutefois, ces actions intervenaient après qu’une agression avait déjà eu lieu.

La nouveauté introduite par cette charte réside dans son approche préventive. Elle instaure un cadre dans lequel les plateformes sont encouragées à anticiper les risques. Cela passe notamment par la détection de comportements suspects, la mise en place d’alertes pour les utilisateurs et une meilleure sensibilisation aux dangers potentiels. Ces actions pourront être coordonnées avec les autorités dans un cadre légal sécurisé, respectant les règles du RGPD.

En transformant la prévention en priorité, cette initiative marque un changement de paradigme. Les applications de rencontre ne sont plus seulement des intermédiaires techniques ou des relais pour la justice : elles deviennent des acteurs à part entière de la sécurité de leurs utilisateurs.

Avec cette charte, le gouvernement espère ainsi réduire les violences et instaurer un environnement numérique plus sûr. Reste à voir si ces engagements se traduiront par des résultats concrets et mesurables dans les mois à venir.