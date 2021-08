Une cigarette mal éteinte à l’origine de l’incendie mortel samedi au Mans

On en sait plus sur l'incendie qui a coûté la vie à une femme de 43 ans samedi matin au Mans. Selon les premières constatations, le feu a pris dans la salle de bain. Une cigarette mal éteinte laissée à côté de matelas traités avec un produit contre les punaises de lit serait en cause, indique Ouest-France.

Le compagnon de la victime qui a été retrouvée carbonisée par les pompiers, s’est défenestré pour échapper aux flammes. L’homme de 26 est toujours hospitalisé mais a pu être entendu par les enquêteurs.

Les locataires et propriétaires évacués lors du sinistre ne peuvent toujours pas regagner leur logement.