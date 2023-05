Chablis : Emma Watson et son frère se lancent dans la production de gin

Après le vin, le gin. La famille Watson est arrivée dans l’Yonne à la fin des années 90. Christopher, le père, produit du Chablis et de l’Irancy. Pour perpétuer et renouveler cette histoire longue de près de trois décennies, ses enfants Emma – rendue célèbre par la saga Harry Potter, et son frère Alex se sont lancés dans la production de gin issu du vignoble bourguignon. « C’est notre déclaration d’amour à Chablis », résume l’actrice sur les réseaux sociaux.

L’idée revient à Alex qui a une expérience dans l’industrie des spiritueux. « Je me sentais très inspiré pour créer quelque chose qui rendait hommage à l'héritage familial et à notre temps passé en Bourgogne », explique-t-il. Pourquoi le gin ? « Premièrement, et égoïstement, c'est ce que j'aime boire, et ma famille a toujours aimé boire ! (rires). Par ailleurs, je crois que les consommateurs sont habitués à essayer de nombreuses variétés et de multiples saveurs dans le gin en ce moment », continue-t-il.

Un gin local et haut de gamme

« Nous prenons les meilleurs ingrédients, la philosophie, les techniques et les idées de siècles de tradition viticole en Bourgogne, puis les appliquons à ce qui est fondamentalement une boisson anglaise », résume Alex.

Au commencement du Renais, il y a le raisin. Plus précisément du marc de raisin (peaux, pépins, rafles) provenant de la vigne familiale mais aussi des vignobles alentours et des Grands Crus de Chablis. L’appellation est connue pour sa minéralité, liée à cette terre calcaire kimmérigienne. « Nous devions trouver un moyen d'obtenir ce caractère minéral dans le gin », dit Alex. « J’ai ramassé des roches dans le vignoble, créé une infusion, pour la mélanger au gin ». Autre touche locale, la présence de fleurs de tilleul et de miel d’acacia. Le tout est distillé en Angleterre. Alex l’assure en le goûtant, « les notes de têtes, sont les mêmes que celles auxquelles vous vous attendez comme avec un beau vin blanc de Bourgogne ».

L’objectif aussi, est de proposer un produit original - d’où l’utilisation du raisin, mais aussi haut de gamme. « Pour le whisky, le vin, il y a des catégories de luxe bien mieux établies. Pour le gin, nous n’en sommes qu’au début, et pour nous, c'est vraiment excitant ! », conclut le jeune homme.