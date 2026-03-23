Une découverte chinoise pourrait révolutionner notre manière de laver le linge

Des chercheurs chinois ont mis au point une formule chimique qui pourrait transformer radicalement le quotidien en rendant le lavage des vêtements presque obsolète.

Cette innovation promet de venir à bout des taches les plus tenaces sans nécessiter de lessive traditionnelle, et avec un impact écologique considérablement réduit. Le principe repose sur un mélange de deux composés chimiques : le chlorure de polydiallyldimethylammonium et l’acide polyvinylsulfonique.

Lorsqu’ils sont appliqués sur les tissus, ces produits forment une couche d’hydratation ultra-dense qui empêche les substances extérieures de pénétrer les fibres du vêtement. Pour tester leur efficacité, les chercheurs ont exposé les vêtements à des taches particulièrement difficiles, comme la sauce soja, le ketchup et même l’huile de moteur.

Le résultat est spectaculaire : après un simple rinçage à l’eau, les taches disparaissent complètement. Elles ne se fixent pas au tissu grâce à cette barrière chimique protectrice. Les chercheurs estiment que cette technique pourrait réduire la consommation d’eau et d’électricité de plus de 80 % par rapport à un lavage classique en machine, qui utilise en moyenne 50 litres d’eau par cycle.

Cette avancée a également été évaluée sur le plan de la sécurité. Les tests menés sur des animaux n’ont montré aucun effet nocif, ce qui laisse envisager une utilisation sûre pour l’homme. Cependant, des essais supplémentaires sont encore nécessaires avant de confirmer que cette formule peut être appliquée directement sur les vêtements en contact avec la peau humaine.

Si cette technologie se révèle fiable et applicable à grande échelle, elle pourrait révolutionner le secteur de l’entretien du linge. Non seulement elle simplifierait le quotidien, mais elle offrirait également une solution plus respectueuse de l’environnement, en réduisant drastiquement la consommation d’eau et d’énergie associée au lavage.