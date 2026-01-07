Une entreprise française sauvée de la faillite grâce à un célèbre basketteur

Le 2 décembre dernier, le tribunal de commerce de Poitiers a acté la reprise de l’entreprise d’ameublement « meubles Gautier », par le célèbre basketteur français : Rudy Gaubert.

Une décision qui marque un tournant décisif pour cette société familiale, mais qui illustre également l’attachement du joueur à ses racines françaises, malgré une carrière désormais solidement ancrée aux États-Unis. Évoluant depuis plusieurs années en NBA, où il est aujourd’hui l’un des pivots majeurs des Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert n’a jamais rompu ses liens avec la France. Son investissement dans Meubles Gautier en est une nouvelle preuve.

Placée en redressement judiciaire en 2024 à sa propre demande, l’entreprise traversait une période délicate. La décision rendue le 2 décembre par le tribunal de commerce de Poitiers « marque la fin d’une période d’incertitude et ouvre une nouvelle page pour l’entreprise familiale vendéenne », a souligné la direction dans un communiqué officiel.

Mais pourquoi un basketteur mondialement connu choisit-il d’investir dans une entreprise d’ameublement locale ? La réponse tient autant à l’histoire personnelle qu’aux liens de longue date entre les deux parties. Rudy Gobert est en effet un « proche de longue date » de la société Gautier, comme l’assure l’entreprise. Cette relation remonte aux années où le fabricant vendéen sponsorisait le centre de formation du club de Cholet, où le joueur a évolué entre 2011 et 2013, à ses débuts professionnels.

Cette reprise ne repose d’ailleurs pas uniquement sur le soutien du sportif. Meubles Gautier précise que « des industriels, amis, famille et partenaires historiques ont fait le choix d’investir pour accompagner l’entreprise dans cette relance ». L’objectif est clair : assurer la pérennité de la société et lui permettre de renouer avec la croissance. Pour l’année en cours, l’entreprise vise un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros.

Rudy Gobert a notamment participé à la mise en place d’une nouvelle ligne de dette de 14 millions d’euros, avec laquelle l’entreprise entend repartir sur des bases solides. Cet engagement financier témoigne d’une volonté réelle d’accompagner la relance industrielle, bien au-delà d’un simple coup de communication.