Direction les Etats-Unis où les étudiants de l’université de Tufts, à Somerville, près de Boston, pleurent leur camarade, Madelyn Nicpon dit « Madie ». Le 17 octobre dernier, la jeune femme de 20 ans a participé à un concours caritatif de gobage de hot-dogs. Le but : engloutir le maximum de sandwiches à la saucisse en peu de temps et récolter de l’argent pour des associations. Habituée à ce genre d’événement, l’étudiante en bio-psychologie s’est donnée à fond pour remporter la compétition. Peut-être un peu trop... Car, d’après plusieurs témoins, elle se serait étouffée en mangeant beaucoup trop rapidement puis elle serait tombée et aurait perdu connaissance face à la foule.

Selon nos confrères de The New York Post, les secours lui ont aussitôt administré un massage cardiaque, puis l’étudiante a été transportée en urgence dans un premier hôpital, puis transférée dans un autre établissement où, malgré les efforts des équipes médicales pour la sauver, elle est finalement décédée quelques heures plus tard d'une overdose de hot-dogs. Une histoire qui rappelle la mort insolite d’un étudiant chinois après une overdose de soda en pleine canicule.

Depuis le décès de Madie à Somerville, les hommages des étudiants se multiplient sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram (ci-dessous), et dans la presse locale.

Tufts University student dies after choking during hot dog eating contest https://t.co/clxKP3X8PJ pic.twitter.com/FWLVuXAnl4 — New York Post (@nypost) October 21, 2021