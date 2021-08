Une famille jette accidentellement plus de 20.000 euros à la poubelle

La dame affolée a alors immédiatement contacté l'agence de collecte pour expliquer sa mésaventure et éviter que les billets n'atterrissent à la décharge. "Une équipe a essayé de retrouver le conducteur, de savoir quelle était sa position exactement et s'il était déjà arrivé à la décharge" , a expliqué le directeur des opérations chez Republic Services, M. Capan. "Quand ils arrivent à la décharge, (les camions) entrent, déversent leur chargement, et les bulldozers commencent immédiatement à tout lisser. Si c'est tombé là, il n'y a plus moyen de le retrouver", a-t-il ajouté.

Tandis qu'une dizaine d'employés étaient donc à la recherche de 25.000 dollars, c'est Dan Schoewe, directeur des opérations de ce centre, qui a finalement manqué la main sur ce trésor. "On s'est sentis bien. Je me suis senti bien, c'était juste 'Yes, c'est trop bien'. Belle histoire. Et on a juste été contents d'aider", a de son côté conclu Gary Capan. Ouf !