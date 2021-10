Un trésor sauvé in extremis. Il y a quelques jours, une mère de famille britannique âgée de 70 se lance dans un grand nettoyage de sa maison située à Northumberland. En fouillant dans ses vieilles affaires pour y faire le tri, la sexagénaire tombe sur une boîte à bijoux. À l’intérieur, des « babioles sans valeurs », estime-t-elle : son alliance, quelques bijoux fantaisie, et une pierre qu’elle pense être un jouet.

Décidée à désencombrer son domicile, elle rassemble donc le tout dans un sac-poubelle, direction la benne à ordures. Mais un voisin bienveillant l’intercepte et lui conseille de confier ses trouvailles à une entreprise spécialisée afin d’en évaluer la valeur. Bien que peu convaincue de pouvoir en tirer un peu d’argent, la propriétaire accepte. Sur place, le commissaire-priseur pense, lui aussi, faire face à une imitation : une pierre synthétique composée de zircone cubique, souvent utilisée pour imiter les diamants. Il décide toutefois d’envoyer le bijou à un bureau plus expérimenté à Londres, puis à Anvers (Belgique).

Et là, stupéfaction ! Les spécialistes découvrent qu’il s’agit en réalité d’une vraie pierre précieuse brute de 34 carats estimée à près de 3 millions de dollars, soit « la plus grande valeur jamais reçue par l’évaluateur ». Le diamant sera mis aux enchères le 30 novembre prochain à Londres. Selon la BBC relayée par The New York Post, la vieille dame, qui préfère rester anonyme, est une grande adepte des vide-greniers et achète régulièrement des bibelots et des petits trésors dont elle ignore bien souvent la valeur. Morale de l’histoire : ne jamais bazarder ses vieilles affaires sans les faire évaluer.