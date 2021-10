Une formation en ligne pour devenir un véritable ninja

C’est le rêve de nombreux fans d’arts martiaux. Il faut dire que l’aura du ninja ce mercenaire japonais espion/ assassin furtif, vif et redoutablement efficaces a depuis longtemps dépassé les frontières du pays du soleil levant.

Jusqu’ici difficilement accessible, une formation diplômante va bientôt être accessible en ligne. Ce sera la première du genre.

Créé par le Japan Ninja Council, sur une idée du dernier maître ninja au monde Jinichi Kawakami, les cours composés d’une partie théorique et spirituelle, le Yo-nin et d’une partie physique et pratique, le In-nin, selon Ouest France, seront dispensés par le maître lui-même...

Un enseignement à distance mais de très haute qualité puisque maître Kawakami est à la tête d’un clan de ninja secret « une ancienne lignée d’assassins japonais vieille de 500 ans » et dirige aussi l’une des plus anciennes écoles de ninja traditionnel au Japon.

La formation Nindo, the Ninja academy qui a recours au crowfunding pour financer sa mise en place, devrait voir le jour en décembre prochain et sera accessible dans le monde entier grâce à internet, plutôt à un public débutant.

L’histoire ne dit pas combien d’heures de formation seront nécessaires pour devenir un véritable maître ninja.

Quelques tutos avaient déjà été mis en ligne par le Japan Ninja Council en 2020 :