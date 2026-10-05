Une intelligence artificielle pourrait détecter certaines maladies cardiaques en moins de deux secondes

L’intelligence artificielle s’installe progressivement dans les pratiques médicales. Une nouvelle technologie pourrait notamment faciliter le dépistage de certaines maladies cardiaques. Des chercheurs ont mis au point une IA capable d’analyser un électrocardiogramme, ou ECG, en moins de deux secondes.

Son objectif : repérer, à partir des signaux électriques du cœur, des anomalies qui peuvent être difficiles à détecter à l’œil humain. L’outil pourrait ainsi identifier les patients présentant un risque élevé de certaines pathologies et permettre de les orienter plus rapidement vers des examens complémentaires. Pour évaluer ses performances, les chercheurs ont testé cette technologie sur les données de près de 67 000 patients aux États-Unis. Selon les résultats présentés, l’IA a notamment permis d’identifier jusqu’à 81 % des cas d’insuffisance cardiaque et jusqu’à 90 % des maladies des valves cardiaques.

Ces résultats ont été présentés lors du congrès annuel de la Société européenne de cardiologie, organisé à Munich. Ils ouvrent des perspectives pour améliorer le repérage de maladies qui peuvent parfois rester longtemps difficiles à identifier. L’enjeu est notamment celui du temps. Certaines pathologies cardiaques peuvent nécessiter plusieurs examens avant d’être confirmées, avec parfois des délais importants pour obtenir un rendez-vous. Une analyse automatisée de l’ECG pourrait donc contribuer à déterminer quels patients doivent être examinés en priorité.

Mais cette technologie ne signifie pas pour autant que l’IA va remplacer les cardiologues. Elle constitue avant tout un outil d’aide au dépistage et à l’orientation. Un résultat détecté par l’algorithme doit encore être interprété par un professionnel de santé et, si nécessaire, confirmé par d’autres examens. Si ces performances se confirment dans d’autres études et en conditions réelles, cette technologie pourrait donc surtout permettre de gagner du temps dans la prise en charge, en repérant plus rapidement les patients qui nécessitent une attention médicale.