Forcer les magasins et les grandes marques à faire des efforts pour faire souffler notre porte-monnaie. C’est un peu l’idée d’une nouvelle loi prévue par le gouvernement, d’après des informations de nos confrères Les Échos.

On y retrouverait quatre mesures principales. D’abord, faire baisser les prix des articles de 5 à 15% en fonction des produits. Ensuite, le projet de l’exécutif pourrait aussi revenir sur la loi Descrozailles, et plus précisément sur la limitation des promotions. Dans le détail, la loi compte interdire les supers promotions sur les produits d’hygiène comme le shampoing le savon ou les couches. Une loi qui avec le contexte inflationniste, pourrait être retardée selon le ministre de l’Économie.

Deux autres axes viennent compléter la loi, et, on en les a déjà évoqués dans la Minute Conso. D’une part : permettre aux distributeurs de vendre à perte du carburant dès le 1er décembre, et, d’autre part : l’interdiction de la shrinkflation voulue notamment par la Première ministre Elisabeth Borne.