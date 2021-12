« Loup, y es-tu ? ». Visiblement, oui. Et il n’est pas venu seul ! Toute une meute a été aperçue le 27 novembre dernier dans une rue déserte de Modane, en Savoie. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux (ci-dessous), on aperçoit les six bêtes errer les unes derrière les autres, sans avoir l’air menaçantes. Juste une petite promenade nocturne, pourrions-nous dire.

Si ces images semblent impressionnantes, cette scène n’a cependant rien de surprenant dans la région selon l’auteur de la vidéo interrogé par la presse locale : « On n’en voit pas tous les jours, mais tous les hivers. D’habitude, on tombe dessus et ils partent trop rapidement pour que l’on sorte l’appareil photo à temps. Cette fois-ci, ils sont revenus ». Les habitants restent toutefois prudents, comme l’indique le maire à France Télévisions, car le risque d’attaque est bien réel : « Il n’y a pas de psychose parmi la population, mais il y a une sensibilisation ».