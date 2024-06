Après le retour de la Star Academy, Secret Story ou encore le Juste Prix, la tendance est définitivement à la nostalgie des années 2000, pour nos programmes télé. Cette fois-ci, c'est un célèbre télécrochet, le premier à avoir été diffusé en France, qui s'apprête à faire son retour. Popstars sera de retour le 12 septembre 2024 sur Prime Vidéo, avec quatre premiers épisodes de quarante minutes. Les quatre derniers seront diffusés le 19 septembre 2024. Dans le jury, on retrouvera Alonzo, ancien membre des Psy4 de la rime, Eddy de Pretto, et Louane. Le programme quitte la télévision, après avoir été diffusé de 2001 à 2007 sur M6, et en 2013 sur D8.