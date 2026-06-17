Une orange par jour pour lutter contre la dépression

Selon une récente étude, manger une orange par jour réduirait les risques de dépression.

Et si un geste aussi simple que manger une orange chaque jour contribuait à préserver la santé mentale ? C’est l’une des conclusions d’une étude menée par des chercheurs de la Harvard Medical School et du Massachusetts General Hospital, qui suggère un lien entre la consommation régulière d’agrumes et une diminution du risque de dépression.

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont analysé les données de plusieurs dizaines de milliers de participants suivis pendant de nombreuses années. Leur constat est frappant : les personnes consommant le plus d’agrumes, notamment des oranges et des pamplemousses, présentaient un risque de dépression inférieur d’environ 20 à 22 % par rapport à celles qui en mangeaient rarement. Fait notable, cet effet n’a pas été observé avec d’autres fruits comme les pommes ou les bananes.

Les chercheurs avancent une explication liée au microbiote intestinal, cet ensemble de milliards de micro-organismes présents dans notre système digestif. Les agrumes favoriseraient le développement d’une bactérie appelée Faecalibacterium prausnitzii, déjà connue pour ses effets bénéfiques sur la santé. Selon les auteurs de l’étude, cette bactérie pourrait influencer la production ou la régulation de neurotransmetteurs essentiels au bien-être psychologique, notamment la sérotonine et la dopamine, souvent associées à l’humeur et à la motivation.