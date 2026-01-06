Une pléiade d'albums très attendus en 2026
Publié : 6 janvier 2026 à 14h49 par Elodie Quesnel
2026 s'annonce comme un très bon millésime pour la sortie d'albums d'artistes nationaux comme internationaux. On fait un point sur les albums les plus attendus.
2025 a été une belle année en termes de sorties d’albums : Orelsan, Rosalía, Aya Nakamura, Héléna, Taylor Swift… Mais 2026 pourrait encore monter d’un cran. Voici les albums les plus attendus.
Les albums dont on connait la date de sortie
Fin janvier, Lana Del Rey devrait revenir sur le devant de la scène avec un dixième album studio intitulé Stove, aux sonorités country. Une sortie très attendue par les fans, après plusieurs reports et changements de titre.
Changement de registre pour Charli XCX, qui signe la bande originale du film Wuthering Heights d’Emerald Fennell. Un projet gothique et brutal, loin des clubs, qui sortira le 13 février.
Retour également de Nick Jonas. Cinq ans après son premier album solo, il proposera à ses fans Sunday Best, attendu le 6 février prochain. Autre retour, celui de Louis Tomlinson. L’ex-membre de One Direction s’est inspiré de son voyage au Costa Rica pour composer l’album How Did I Get Here?, attendu pour le 23 janvier.
Robbie Williams rendra hommage à la Britpop avec un treizième album studio intitulé… Britpop! Initialement prévu pour octobre dernier, le même jour que celui de Taylor Swift, sa sortie a finalement été repoussée.
Les Gorillaz feront quant à eux leur grand retour le 27 février avec The Mountain, leur neuvième album studio.
Madona, BTS ou encore Big Flo et Oli
Pour ces artistes, on sait qu’un album est prêt à sortir, mais dont la date précise n’a pas encore été communiquée. C’est le cas de Madonna, qui promet une suite à Confessions on a Dance Floor. Le groupe de K-pop BTS fera aussi son retour après une pause qui a permis à ses membres d’effectuer leur service militaire. Le nouvel album est attendu pour le mois de mars.
Les deux frères toulousains, Bigflo et Oli, sont également attendus dans les bacs avec un cinquième album intitulé Karma. La date de sortie reste à confirmer.