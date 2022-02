Une poule arrêtée alors qu’elle tente d'entrer au Pentagone

Les employés de l'Animal Welfare League of Arlington ont été appelés pour prendre en charge la volaille et la remettre dans un poulailler, a relaté l'association sur son compte Facebook : “Apparemment, la réponse à la blague « pourquoi le poulet a-t-il traversé la route » est... d'aller au Pentagone ? ! Très tôt ce matin, cette poule a été surprise en train de se faufiler dans la zone de sécurité du Pentagone (on ne plaisante pas) et nos agents ont été appelés pour venir la chercher. Le Sgt Ballena l'a amenée en toute sécurité au refuge où elle restera jusqu'à ce que nous lui trouvions une nouvelle maison ! Maintenant, nous avons besoin d'un nom pour elle - les suggestions sont les bienvenues !”