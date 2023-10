Une poule pour tous !

On peut désormais sauver une poule pondeuse de l'abattoir en déboursant seulement 7 euros. Image d'i

Et si vous adoptiez une poule ?

Des milliers de poules attendent d'être adoptées en Centre Val De Loire. Chaque année 50 000 poules pondeuses considérées comme moins rentables sont envoyées à l'abattoir. Heureusement l'Entreprise Poule Pour Tous les rachète aux éleveurs et vous les revend à prix minime.

Une poule vous permet de recycler environ 150 kg de déchets alimentaires chaque année !

En 2022, 69000 poules ont pu être sauvées de l'abattage grâce à l'association.

En Centre Val De Loire le prochain rendez-vous aura lieu samedi 4 novembre à la Chapelle-Saint-Mesmin de 10h à midi.

D'autres dates sont déjà prévues dans le Loiret :

- le vendredi 17 novembre à Dordives de 10h30 et 12h,

- le samedi 18 novembre à Ervauville de 10h et 12h.

Pour connaître les prochaines dates près de chez vous et les modalité pour en adopter, appelez le 07 61 16 60 63 ou rendez-vous sur poulepourtous.com

Réservation obligatoire.

Il y a urgence et pour cette raison le prix d’acquisition d’une poule est de 7€. Le lot de cinq plus une offerte est à 35€, le lot de dix plus deux offertes est à 70€.

Alors, des oeufs frais tous les jours ça vous dit ?