Un texte de loi peut-il rester dans les tiroirs pendant quinze ans avant de refaire surface ? C’est ce qu’Emmanuel Macron envisage avec un projet de révision constitutionnelle datant de 2011. À l’époque, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement de François Fillon avait fait adopter le même texte par l’Assemblée nationale et le Sénat. Mais le chef de l’État avait finalement renoncé à convoquer le Congrès, faute d’être certain d’obtenir une majorité suffisante.

Quinze ans plus tard, Emmanuel Macron pourrait donc reprendre le dossier là où il s’était arrêté. Et c’est là que se trouve la particularité de cette procédure : la Constitution ne prévoit aucun délai pour soumettre au Congrès un projet de révision constitutionnelle déjà adopté dans les mêmes termes par les deux chambres.

Autrement dit, les votes de 2011 restent valables. Il n’est donc pas nécessaire de refaire voter les députés et les sénateurs avant de passer à l’étape suivante. Le président de la République peut directement convoquer le Congrès, qui réunit les parlementaires des deux assemblées à Versailles.

Mais attention : cette possibilité ne signifie pas que le texte peut être retravaillé à cette occasion. Le Congrès ne peut ni ajouter de dispositions ni modifier celles qui avaient été approuvées en 2011. Les parlementaires ont simplement le choix entre adopter le projet ou le rejeter.

Pour être adopté, le texte devra recueillir une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Si Emmanuel Macron souhaite en modifier le contenu, il devra en revanche reprendre toute la procédure depuis le début : nouvelle présentation du projet et nouveaux votes à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans les mêmes termes.

Cette particularité permet donc à un projet de révision constitutionnelle de rester en attente pendant de nombreuses années, sans devenir automatiquement caduc. Une procédure mise en sommeil, mais qui peut être réactivée sans repartir de zéro.