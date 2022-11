Une Sarthoise en finale du concours Angel Beauté

Un concours de beauté sans critère de taille ni de poids. C’est ce que propose Angel Beauté, un événement destiné à toutes les femmes de moins de 25 ans. Cette année, la Sarthoise Léana Letard a remporté le concours régional en Pays de la Loire. Âgée de 22 ans, l’animatrice en maison de retraite a donc décroché son ticket pour la finale nationale qui aura lieu ce samedi en Seine-et-Marne.

"Un parcours du combattant"

La jeune femme explique qu’elle s’est inscrite « par hasard grâce à une connaissance qui avait participé l’an dernier. J’ai voulu participer car je suis petite, et j’ai envie de m’accepter comme je suis, de me trouver jolie malgré mes petites formes. »

Au-delà de vouloir participer à ce concours, Léana a aussi un message à faire passer : « on défend toutes une cause. Moi j’ai la fibromyalgie, une maladie auto-immune avec des douleurs chroniques dans le corps, et je viens d’être diagnostiqué de l’endométriose. C’est un parcours du combattant. Je soutiens l’association Hyssopus, et je souhaite mettre en avant cette maladie très peu reconnue par les professionnels de santé. »

Participer au concours va donc pouvoir permettre à Léana de sensibiliser le public. Mais la Sarthoise pourrait même élargir son message en cas de victoire. Elle revient en effet sur les récompenses qu’obtiendra la gagnante de l’édition 2022 : « une magnifique couronne d’abord. Puis on représente la France, il y a énormément d’événements, ça ouvre beaucoup de portes pour les shootings photos. »