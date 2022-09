Une strip-teaseuse engagée pour faire le show dans une maison de retraite (vidéo)

Non, ce n'est pas une blague. Le personnel d'un foyer des vétérans de Taoyuan, destiné aux militaires retraités à Taiwan, a organisé une soirée strip-tease pour ses pensionnaires le 7 septembre dernier, comme le révèle 7sur7. À l'occasion du festival annuel des récoltes de la région (annulé les deux années précédentes en raison de l'épidémie de Covid), la maison de retraite a en effet engagé une strip-teaseuse pour le plus grand plaisir des vétérans.

Une strip-teaseuse trop directe ?

Si le show a beaucoup plu aux résidents, l'établissement a néanmoins présenté ses excuses dans une déclaration. "La stripteaseuse y est allée de manière un peu trop franche et enthousiaste", peut-on lire."L’intention de l’événement était de divertir les résidents et de les rendre heureux. Nous sommes vraiment désolés pour l’offense qui a été causée", a déclaré le porte-parole de la maison de retraite qui a également annoncé faire preuve de "plus de prudence" pour les évènements à venir.