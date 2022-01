Angelina Gonsalves a reçu un courrier inattendu dans sa boîte aux lettres. Il y a quelques jours, cette vieille dame originaire du Massachusetts (États-Unis) a réceptionné une lettre écrite par son défunt mari, le Sergent John Gonsalves, déployé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le document daté du 6 décembre 1945 est adressé à la mère du soldat, à l’époque âgé de seulement 22 ans. Il lui racontait son quotidien de soldats, de ses affreux repas à la météo peu clémente. Il lui annonçait également pouvoir rentrer bientôt au pays. Mais la lettre n’est jamais arrivée à destination, probablement perdue dans la nature.

Après 76 années et trois jours, l’enveloppe a finalement pu être livrée à la bonne adresse par l’USPS (l’équivalent de La Poste, outre-Atlantique) qui l’a retrouvé dans un centre de distribution de Pittsburgh, en Pennsylvanie. « J’ai pu la lire et c’était merveilleux. Elle est encore en très bon état, j’en ai été très étonnée moi-même », a raconté Angelina Gonsalves avec beaucoup d’émotion à nos confrères de CNN.

À la date de la lettre, John et Angelina ne se connaissaient pas encore. Ils se sont mariés en 1953. Cinq garçons sont venus compléter leur bonheur. John est décédé en 2015 à l’âge de 92 ans.

