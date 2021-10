La fête aurait pu virer au drame… Le week-end dernier se tenait une course de voitures au circuit New London-Waterford-Speedbowl dans l’état du Connecticut (Etats-Unis). Pour l’occasion, de nombreux Américains, parmi lesquels des familles avec enfants, avaient fait le déplacement. La soirée se déroulait parfaitement, quand soudain, une voiture a quitté la piste à la sortie d’un virage et s’est littéralement envolée dans les airs avant de retomber lourdement dans la clôture de sécurité au bord des gradins bondés de spectateurs. Les images de la scène sont impressionnantes et tournent en boucle sur les chaînes de télévision américaines (vidéo ci-dessous).

« [La voiture] est montée bien au-dessus des barrières, elle s’est encastrée dedans puis elle a rebondi sur la piste », raconte Tom DiMaggion, vidéographe sur le circuit et témoin de la scène. « Tout ce dont je me souviens, ce sont deux voitures qui entrent en collision et la seconde d’après une masse de ferraille qui vole au-dessus de moi », témoigne un spectateur âgé de 81 ans. Par chance, l’accident n’a fait aucune victime. Le pilote s’en est sorti indemne. Dans le public, seuls deux blessés légers. Ils ont d’ailleurs aussitôt été pris en charge par les secours et conduits à l’hôpital.