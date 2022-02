Université du Mans : journée portes ouvertes ce samedi 26 février

A environ un mois de la date limite de saisie des vœux d’orientation sur Parcoursup, il s’agit d’un rendez-vous important : journée portes ouvertes ce samedi 26 février à l’université du Mans. Enseignants et étudiants accueillent les lycéens sur le campus pour découvrir les trois facultés, l’école d’ingénieurs, ainsi les IUT du Mans et de Laval. « C’est l’occasion pour les lycéens de les rencontrer et les questionner pour avoir des renseignements sur les formations », explique Sylvain Durand, vice-président formation et vie universitaire à l’université du Mans. « Mais c’est aussi une occasion unique de faire une première visite du campus et de découvrir l’ensemble des services. »

« Prendre le pouls de la vie universitaire »

Pas toujours simple de basculer d’un système très encadré, au lycée, à celui de l’université, qui laisse beaucoup plus d’autonomie. A cela s’ajoute souvent en plus le fait de quitter le cocon familial. Sylvain Durand invite donc à « venir prendre le pouls de la vie universitaire » en se déplaçant pour ces portes ouvertes. « L’idée, c’est d’accompagner les jeunes, les rassurer mais aussi d’être franc avec eux sur les attendus des formations », poursuit-il. Des étudiants sont d’ailleurs présents pour partager leur expérience.

Un site internet dédié a également été mis en place pour cette journée portes ouvertes. Sur le campus, les familles sont accueillies de 9h à 16h30. En raison du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire. L’université conseille de venir plutôt l’après-midi, où l’affluence est moins forte.