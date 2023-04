Vacances en Sarthe : et si on allait à la rencontre d’animaux pas comme les autres ?

Top départ des vacances en Pays de la Loire ! L’occasion de vous proposer cette semaine une sortie en Sarthe, dans une ferme pédagogique au moulin du Rouveau, basée entre La Flèche et Le Mans. Sélectionné comme meilleure ferme pédagogique l’an dernier, ce site de 14 hectares comporte plus de 110 animaux, qu’ils s’agissent de chevaux, d’ânes, de cochons, d’alpagas, de poules ou encore de chèvres, mais pas n’importe lesquels, comme le précise Anne-Sophie Defressine, présidente de l’association : « tous les animaux étaient soit à des personnes qui n'en voulaient plus, soient en situation de handicap, ou alors, ils ne sont plus productifs pour les agriculteurs et les centres équestres parce qu’ils ont travaillé pendant des années et arrive un moment où il faut qu’ils se reposent ». Il peut également s’agir d’animaux malades dont les particuliers ne peuvent plus subvenir à leurs besoins.

De nombreuses activités proposées

La ferme est ouverte au public sept jours sur sept, excepté en cette période particulière où elle n’est accessible que pour cette première semaine de vacances. Tous les matins, sur inscription, vous pouvez par exemple donner à manger à chaque animal à la main. Puis l’après-midi, ce sera le moment de se transformer en détective pour des enquêtes farfelues : « on a fait un espace de jeux d’enquêtes policières à résoudre, et il y a un nouveau thème chaque année. Aujourd’hui par exemple, on devait fêter le premier anniversaire de la ferme, on avait fait un magnifique gâteau, mais l’un des copains de la ferme l’a volé. Les enfants et les adultes doivent résoudre des énigmes en se déplaçant d’enclos en enclos pour éliminer les suspects afin d’en obtenir plus qu’un à la fin », explique Anne-Sophie Defressine.

Pour petits et grands, ces jeux visuels et sensoriels prennent la forme de relevés d’empreintes, de boites à l’aveugle dans lesquelles on met la main pour trouver du poil de mouton ou de chèvre, ou encore des puzzles à reconstituer.

Et si vous souhaitez faire durer le plaisir, pourquoi ne pas dormir une nuit dans l’un des quatre gites proposés au moulin du Rouveau. Tous les fonds sont destinés aux soins et à la gestion des animaux.